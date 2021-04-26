Скоро открываются торговые центры и все магазины. Но в них будет действовать ряд правил

• Во внутренний распорядок торговых центров и магазинов будет добавлено требование о том, что сотрудники и посетители должны носить маски. Будут приложены все усилия, чтобы персонал и посетители соблюдали это требование.

• Торговые центры могут проводить проверку соблюдения требования по ношению масок при входе в центр, в зонах общего пользования и залах обслуживания, либо договариваться с арендаторами о том, что на необходимость носить маски будут указывать в самих магазинах.

• Зоны отдыха и игр в местах общего пользования будут по-прежнему закрыты, а публичная сеть Wi-Fi отключена. Будет осуществляться контроль, чтобы люди не проводили время в торговых центрах и магазинах просто так. При этом ТЦ оставляет за собой право не закрывать для пользования скамейки, на которых люди могут немного отдохнуть или поставить сумку.

• Активные продажи и дегустации в зонах общего пользования запрещены.

• По-прежнему запрещены агрессивные скидочные кампании и иного рода маркетинговые мероприятия, в ходе которых в магазине в определенное время собиралось бы много народа (не относится к обычным скидкам).