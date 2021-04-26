Выяснились самые популярные работодатели первого квартала

Самые востребованные должности в настоящий момент — в сфере торговли (например, комплектовщики, операторы по вводу данных, работники по выкладке товара, курьеры) и обслуживания (работники по обслуживанию клиентов, менеджеры по обслуживанию, консультанты по продажам), где на одну должность претендуют в среднем 100 человек.

Большой интерес проявляют также к вспомогательным и различным офисным работам, где кандидатов на должность на 45% больше, чем до связанного с пандемией кризиса.

”Очень активно выдвигает свою кандидатуру молодежь, которая ждет смягчения ограничений, чтобы получить опыт работы и зарабатывать дополнительные деньги именно в сфере обслуживания”, — прокомментировал происходящее на рынке труда менеджер по маркетингу CVKeskus.ee Хенри Аувяэрт.

”Выяснившийся недавно план правительства смягчить вскоре ограничения для ресторанов уже заставил многие предприятия общественного питания быстро искать рабочую силу, что, наконец, принесет облегчение на рынке труда в данном секторе”, — добавил Хенри Аувяэрт.

Самые популярные в своей сфере работодатели в первом квартале 2021 г.:

Самый посещаемый в Эстонии портал поиска работы CVKeskus.ee выяснял наиболее популярных работодателей, исходя из того, какой интерес среди соискателей работы они смогли вызвать своими предложениями о работе по сравнению с предложениями конкурирующих работодателей в этом же секторе. Поскольку работодатели публиковали разное число объявлений о работе, то при сравнении предприятий исходили из среднего показателя.