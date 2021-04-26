За сутки в Эстонии выявлено 163 случая заражения коронавирусом, умерли два человека

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 87 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 71 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 21, в Тартумаа — 14, в Пярнумаа и Ярвамаа — по 10, в Ляэне-Вирумаа — семь новых положительных тестов. В Вильяндимаа и Валгамаа прибавилось по три, в Йыгевамаа и Ляэнемаа- по два, в Пылвамаа и на Сааремаа — по одному новому случаю заражения. На Хийумаа, в Рапламаа и Вырумаа новых положительных тестов не прибавилось. У двух получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 447,5 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 9%.

За сутки в больницах открыли 22 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 407 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 69 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 316 человека (77%).

За сутки ввели 2 393 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 311 731 человеку, из которых 99 849 получили обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 59%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, на Сааремаа, в Тартумаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

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