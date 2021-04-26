ОПРОС | Почти половина жителей Таллинна хочет, чтобы Кылварт остался мэром. Куда делась поддержка Кальюлайда?

Центристская партия, Партия реформ, Партия зеленых и Социал-демократическая партия успели более менее определиться со своим кандидатом на пост мэра столицы еще до коронакризиса. Остальные же партии — EKRE, Isamaa, Ээсти 200 — находятся в проблемной ситуации, так как из-за действующих ограничений они не могут провести собрания, чтобы выбрать и утвердить кандидата.

Издание Eesti Päevaleht заказало у Turu-uuringute AS опрос общественного мнения, чтобы узнать предпочтения жителей Таллинна. В опросе таллиннцами предложили выбрать среди четырех официальных кандидатов (Михаил Кылварт от центристов, Кристен Михал от реформистов, Раймонд Кальюлайд от соцдемов, Зюлейха Измайлова от зеленых) и двух неофициальных (Март Луйк от Isamaa и Март Хельме от EKRE).

В итоге почти половина жителей Таллинна хочет, чтобы мэром остался Михаил Кылварт — его поддерживают 47% опрошенных. Между ним и остальными кандидатами настоящая пропасть. Раймонда Кальюлайда хотят видеть мэром лишь 11% таллиннцев, Кристена Михала — 7%.

Зюлейху Измайлову поддерживают лишь 2% опрошенных. Ее опережает Март Хельме с 5%, Марта Луйка поддерживают также 2%.

Предпочтения немного другие, если смотреть по национальности. Среди русскоязычного населения Таллинна поддержка Кылварта составляет целых 64%, но при этом он кандидат номер один и для эстонцев (32%). А вот поддержка Михала среди русскоязычного населения составляет 0%. Его даже обошел Хельме, которого хотят видеть мэром 4% русских.

Стоит отметить, что в декабре 2019 года, до пандемии коронавируса, эстоноязычное население Таллинна отдавало предпочтение Кальюлайду: его поддерживали 35% эстонцев, а Кылварта — 26%. Теперь же Кылварту удалось выйти на первое место, а в Ласнамяэ его поддержка и вовсе составляет 70%.