С сегодняшнего дня снова разрешены групповые тренировки на свежем воздухе

Тренировки разрешены в группах до 10 человек, напоминает RusERR.

Следующий этап снятия ограничений наступит 3 мая, когда откроются все магазины (при условии 20%-ной заполняемости торговых площадей), террасы уличных кафе и ресторанов, музеи и выставки, а в помещениях разрешат тренировки с соблюдением правила "2+2".

Со следующей недели также возобновится контактное обучение в 1-4 классах школ.

Более подробно об ослаблении ограничений читайте ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.