26.04.2021, 08:20
С сегодняшнего дня снова разрешены групповые тренировки на свежем воздухе(3)
Foto: Kretel Kuusk
С понедельник в Эстонии сняты ограничения на групповые тренировки, занятия в кружках и различные обучающие курсы на свежем воздухе.
Тренировки разрешены в группах до 10 человек, напоминает RusERR.
Следующий этап снятия ограничений наступит 3 мая, когда откроются все магазины (при условии 20%-ной заполняемости торговых площадей), террасы уличных кафе и ресторанов, музеи и выставки, а в помещениях разрешат тренировки с соблюдением правила "2+2".
Со следующей недели также возобновится контактное обучение в 1-4 классах школ.
Более подробно об ослаблении ограничений читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.