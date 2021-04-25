ВИДЕО | Первые пассажиры после возобновления авиасообщения с Россией: никаких сложностей с пересечением границ не возникло

Алексей говорит, что живет на две страны — Эстонию и Россию. До возобновления прямого авиасообщения с Москвой проходилось пересекать границу либо пешком, либо летать через Амстердам, Франкфурт, Хельсинки.

“Первый рейс. Это большая разница. Надеюсь, эта тенденция будет продолжаться и забудем, все что было”, — выражает надежду мужчина.

По его словам, никаких специальных разрешений перед вылетом из Москвы в Таллинн он не получал. Однако он показал в Эстонии на паспортном контроле справку о том, что переболел коронавирусом и с момента болезни не прошло полгода. “Все, пропустили без какого-либо карантина”, — рассказывает Алексей.

Евгения проживает в России, в Эстонию прилетела впервые. Здесь находится ее муж, который тоже из России. По ее словам, сейчас ей предстоит сидеть на карантине 10 дней.

Сергей тоже родом из России, у него есть эстонский вид на жительство, сюда он прилетел по работе. “Вообще никаких сложностей, — говорит он о процедуре прохождения границ. — Главное — иметь прививку, либо тесты и вовремя заполнить декларации”. Сергей поясняет, что прививка необязательна, но ее наличие доставляет комфорт, поскольку по прибытию не надо делать тесты и сидеть на карантине.

Кирилл — местный житель, у него российское гражданство. Из-за пандемии он год не видел родителей, поэтому две недели назад поехал к ним в Россию. Он успел пересечь российскую границу еще до того, как Россия ввела обязательный тест на коронавирус для пребывающих россиян из-за рубежа. “У меня получилось заехать без тестирования, но так как я переболел и все документы в порядке, то никаких вопросов на границе не возникло.

“Все просто, быстро. Но, например, в Шереметьево заметил, что очень мало людей в международном терминале. Все-таки мало людей еще куда-то летают”, — подмечает он. По его словам, в московском аэропорту требуются обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.