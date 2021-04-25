В Ласнамяэ подростки прыгали на проезжую часть под едущие автомобили

По сообщению звонившего, детям около 13 лет и они делали такое и раньше.

Полицейский патруль выехал на место, но, завидев стражей правопорядка, подростки убежали в сторону расположенного неподалеку парка.

Полиция отмечает, что намеренно создавать опасные ситуации на дорогах неприемлемо.

”Такому поведению нет оправдания. Родители должны с раннего возраста объяснять детям, какие опасности сопряжены с дорожным движением. На самом деле подростки и сами уже должны понимать, как можно вести себя на дорогах, а как нет. Последствия глупой игры могут оказаться крайне плачевными для многих людей”, — написали полицейские в соцсетях.

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