25.04.2021, 21:20
В Ласнамяэ подростки прыгали на проезжую часть под едущие автомобили(3)
Foto: Andres Putting
Сегодня в 17:17 в полицию поступило сообщение о том, что на улице Кивила в столичном районе Ласнамяэ трое детей выпрыгивают на проезжую часть прямо под едущие автомобили, намеренно создавая опасную для дорожного движения ситуацию.
По сообщению звонившего, детям около 13 лет и они делали такое и раньше.
Полицейский патруль выехал на место, но, завидев стражей правопорядка, подростки убежали в сторону расположенного неподалеку парка.
Полиция отмечает, что намеренно создавать опасные ситуации на дорогах неприемлемо.
”Такому поведению нет оправдания. Родители должны с раннего возраста объяснять детям, какие опасности сопряжены с дорожным движением. На самом деле подростки и сами уже должны понимать, как можно вести себя на дорогах, а как нет. Последствия глупой игры могут оказаться крайне плачевными для многих людей”, — написали полицейские в соцсетях.
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