"Спартак" обыграл ЦСКА в московском дерби, но его владелец признался, что будет болеть за "Зенит"
”Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто, кроме ”Зенита”, не заслужил. Буду болеть за ”Зенит” в матче с ”Локомотивом”, — сказал Федун.
Главное московское дерби стало по-настоящему ядерным, эмоции футболистов били через край и приводили то к желтым, то, как в случае с защитником ЦСКА Ахметовым — к красной — карточкам. Момент с удалением стал наиболее спорным в игре — армейцы две трети матча защищались в меньшинстве и не сумели отстоять даже ничью.
Победный гол в составе спартаковцев забил Ларссон. ЦСКА после поражения остался на 6-й строчке турнирной таблицы. Обогнать армейцев мог казанский "Рубин", но неожиданно уступил дома "Краснодару" - 0:1 - единственный гол забил Ионов.
Спартак — ЦСКА 1:0 (0:0)
25 апреля, 16.30, ”Открытие Банк Арена”
Гол: 1:0 — 52 Ларссон.
Спартак — Максименко, Кутепов, Джикия, Гапонов (Литвинов, 90), Айртон (Умяров, 67), Мозес, Крал, Зобнин, Промес (Хендрикс, 90), Соболев (Понсе, 77), Ларссон.
ЦСКА — Акинфеев, Щенников, Васин, Дивеев, Марадишвили, Обляков, Дзагоев (Тикнизян, 61), Влашич, Ахметов, Эджуке (Шкурин, 82), Рондон (Чалов, 71).
Предупреждения:
Дзагоев (53), Айртон (62), Марадишвили (64), Максименко (88), Умяров (90), Мозес (90).
Удаление: Ахметов (37).