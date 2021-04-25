"Спартак" обыграл ЦСКА в московском дерби, но его владелец признался, что будет болеть за "Зенит"

”Мы не заслужили чемпионство в этом году. Никто, кроме ”Зенита”, не заслужил. Буду болеть за ”Зенит” в матче с ”Локомотивом”, — сказал Федун.

Главное московское дерби стало по-настоящему ядерным, эмоции футболистов били через край и приводили то к желтым, то, как в случае с защитником ЦСКА Ахметовым — к красной — карточкам. Момент с удалением стал наиболее спорным в игре — армейцы две трети матча защищались в меньшинстве и не сумели отстоять даже ничью.