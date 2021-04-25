"Манчестер Сити" выиграл первый трофей в сезоне. В финале Кубка лиги повержен "Тоттенхэм"
Весь финальный матч на стадионе "Уэмбли" проходил под диктовку "Ман Сити". Команда Гвардиолы оставила без мяча "Тоттенхэм", лишившийся главного тренера Жозе Моуринью за несколько дней до финала. Номинальные хозяева (несмотря на то, что матч проходил в Лондоне, название "Манчестер Сити" было написано первым) нанесли по воротам Уго Льориса более двух десятков ударов, однако точным оказался лишь один — на 82-й минуте соотечественника пробил французский защитник "Сити" Эмерик Лапорт.
Таким образом, команда Пепа Гвардиолы выиграла свой первый трофей в сезоне (в тренерской карьере самого каталонца трофей стал 30-м). Впереди у команды почти гарантированное золото чемпионата страны, а также полуфинал Лиги чемпионов.
Кубок английской лиги
Финал
Манчестер Сити — Тоттенхэм 1:0 (0:0)
25 апреля, 18.30, ”Уэмбли”
Гол: 1:0 — 82 Лапорт.
Манчестер Сити — Стеффен, Жоау Канселу, Лапорт, Уокер, Рубен Диаш, Фоден, Гюндоган, Марез, Фернандиньо (Родри, 84), Стерлинг, де Брюйне (Бернарду Силва, 87).
Тоттенхэм — Льорис, Регилон, Орье (Бергвейн, 90), Алдервейрелд, Дайер, Ло Чельсо (Сиссоко, 67), Хейбьерг (Алли, 84), Лукас Моура (Бэйл, 67), Уинкс, Сон Хын Мин, Кейн.
Предупреждения: Регилон (27), Лапорт (45), Фернандиньо (59).
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