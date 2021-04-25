"Манчестер Сити" выиграл первый трофей в сезоне. В финале Кубка лиги повержен "Тоттенхэм"

Весь финальный матч на стадионе "Уэмбли" проходил под диктовку "Ман Сити". Команда Гвардиолы оставила без мяча "Тоттенхэм", лишившийся главного тренера Жозе Моуринью за несколько дней до финала. Номинальные хозяева (несмотря на то, что матч проходил в Лондоне, название "Манчестер Сити" было написано первым) нанесли по воротам Уго Льориса более двух десятков ударов, однако точным оказался лишь один — на 82-й минуте соотечественника пробил французский защитник "Сити" Эмерик Лапорт.