Новый штамм коронавируса: эстонские вирусологи рекомендуют не ездить в Индию

"Даже есть вы не получите новый штамм вируса, то в случае какого-нибудь дорожного происшествия, которое в обычных случаях легко решается, вам будет сложно получить медпомощь. Там больницы переполнены и решение даже простой проблемы со здоровьем может стать невозможным", — предупредила микробиолог Ирья Лутсар.

Возглавляемый Лустар научный совет настоятельно рекомендует по прилёту в Эстонию из любой страны проходить тест на коронавирус на границе, чтобы можно было определить и взять под контроль появление новых штаммов.

Эксперты говорят, что вирус пока недостаточно изучен и информации о его быстром распространении за пределами Индии нет, Домысел, что вакцины против него бессильны, тоже не подтверждён.

"Даже если мы знаем, что этот штамм хуже распознаётся антителами, то это не означает, что вакцины не будут помогать. Даже если они будут работать в два раза хуже, этого может быть вполне достаточно, чтобы вакцины помогали и от него", — сказал профессор Тартуского университета Тойво Майметс.

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