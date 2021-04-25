На 14-ю годовщину переноса Бронзового солдата в Таллинне зарегистрировали две акции

В столице состоятся пикеты памяти, участники которых напомнят о событиях, произошедших в ночь с 26-го на 27-е апреля 2007-го года, пишет rusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Ежегодная акция "Свеча памяти" пройдет в сквере Тынисмяги, где прежде находился монумент, а также на месте, где в ходе протестов погиб 20-летний россиянин Дмитрий Ганин.

Обе акции зарегистрированы в полиции.

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