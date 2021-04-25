25.04.2021, 16:02
Встреча Путина и Байдена может пройти в июне(20)
Foto: AFP
Встреча Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом может пройти в июне, и уже "есть конкретные даты", рассказал помощник президента России Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1", пишут РИА-Новости.
Он уточнил, что уже рассматриваются конкретные даты, но не стал их называть.
"Ну я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь", — добавил он.
Как сообщил Ушаков, подготовка к саммиту еще не началась, но "сигнал получен", и его рассмотрят.
"В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", — уточнил он.
Американский лидер предложил Путину провести личную встречу в третьей стране в ближайшие недели. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее.
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