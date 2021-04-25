Встреча Путина и Байдена может пройти в июне

Он уточнил, что уже рассматриваются конкретные даты, но не стал их называть.

"Ну я пока не буду о них говорить, но июнь, июнь", — добавил он.

Как сообщил Ушаков, подготовка к саммиту еще не началась, но "сигнал получен", и его рассмотрят.

"В зависимости от многих факторов будем принимать решение, конечно", — уточнил он.

Американский лидер предложил Путину провести личную встречу в третьей стране в ближайшие недели. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, Москва позитивно восприняла эту идею и изучает ее.

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