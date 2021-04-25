На шоссе Таллинн-Тарту произошла авария: в больнице четыре человека, в том числе годовалые близнецы

Сегодня в 11:14 в центр тревоги поступило сообщение о том, что на 226 км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа в волости Капени в Пылвамаа произошло столкновение легкового автомобиля Škoda и микроавтобуса Mercedes-Benz.

По предварительным данным, водитель микроавтобуса, выезжая со второстепенной дороги, из-за мокрого снега на заметил ехавший по главной дороге автомобиль Škoda и врезался в него.

Медики скорой доставили в больницу для проверки состояния здоровья находившихся в Škoda мужчину и женщину, а также годовалых близнецов. В микроавтобусе на момент аварии был только водитель, он не пострадал.