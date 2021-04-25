25.04.2021, 10:43
Премьер-министр Армении объявил об оставке
REUTERS
Премьер-министр Армении Никол Пашинян уходит в отставку с этого поста, однако продолжит исполнять обязанности до внеочередных выборов парламент 20 июня. Такое заявление политик сделал в воскресенье, 25 апреля, в ходе телеобращения.
"Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра" до проведения голосования, отметил он.
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