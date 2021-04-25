Премьер-министр Армении объявил об оставке

"Сегодня я подаю в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов. Продолжу выполнять обязанности премьер-министра" до проведения голосования, отметил он.

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