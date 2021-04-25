По дорогам Эстонии едут колонны военной техники: движение может быть нарушено

Скорость движения составит не более 70 км/час. В каждой колонне будет до 20 транспортных средств, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.

Силы обороны просят всех участников движения запастись терпением и временем, чтобы безопасно добраться до своего места назначения.

Центр управления дорожным движением Транспортного департамента напоминает также, что внести свой вклад в безопасное движение без стресса может каждый: вежливость начинается с каждого водителя и его готовности считаться с другими участниками движения.

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