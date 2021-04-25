25.04.2021, 10:19
По дорогам Эстонии едут колонны военной техники: движение может быть нарушено(48)
Foto: Vallo Kruuser
В воскресенье в первой половине дня четыре транспортные колонны Сил обороны будут двигаться по маршруту Икла-Пярну-Тапа, а одна колонна ракетной техники — в направлении Валга-Тырва-Вильянди-Имавере-Мяо-Тапа.
Скорость движения составит не более 70 км/час. В каждой колонне будет до 20 транспортных средств, пишет RusERR со ссылкой на радионовости ERR.
Силы обороны просят всех участников движения запастись терпением и временем, чтобы безопасно добраться до своего места назначения.
Центр управления дорожным движением Транспортного департамента напоминает также, что внести свой вклад в безопасное движение без стресса может каждый: вежливость начинается с каждого водителя и его готовности считаться с другими участниками движения.
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