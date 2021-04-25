На походной тропе пропал 15-летний молодой человек

Парень находился на тропе вместе с близкими, но в какой-то момент пропал. Мобильного телефона у него с собой не было.

Полицейские вместе со служебными собаками сразу же приступили к поискам. Речь идет о большой и болотистой территории, времени до наступления темноты оставалось мало. К счастью, около 19:40 стражи порядка обнаружили молодого человека возле дороги в более чем пяти километрах от места, где он пропал. С ним было все в порядке.

В свете данного случая Департамент полиции и погранохраны напоминает, что, отправляясь в поход, непременно следует взять с собой мобильный телефон с полным аккумулятором. Также не нужно уходить далеко от других людей, а одежда должна быть такой, чтобы ее можно было легко заметить издалека.

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