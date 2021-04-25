За одну ночь полиция получила более 50 сообщений о нарушении покоя

В связи с этим стражи порядка напоминают в социальных сетях, что ночной покой действует в рабочие дни с 22 вечера до 6 утра, а по пятницам и субботам с 24 ночи до 7 утра.

”Шумные ремонтные работы разумно делать в дневное время. Если вы будете проводить их слишком рано или слишком поздно, это может причинить соседям беспокойство. Также соседям может не понравиться, если ночью рядом в квартире громко играет музыка или проходит шумная вечеринка”, — пишут представители полиции.

Они добавляют, что добропорядочные граждане считаются с интересами окружающих.

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