Было ваше, стало наше. Мужчина обвиняет бывшую жену в том, что та "оттяпала" половину его имущества

Андрей рассказывает, что со Светланой он познакомился в 2004 году. В 2005-м стали жить вместе.

”У нее был сын-первоклассник, — говорит мужчина. — Я его растил и воспитывал, как своего. Кто же знал, что они мне так за все отплатят?”

Роковой вечер

Жизнь пары не была безоблачной, и в какой-то момент Андрей и Светлана и вовсе расстались. Но, добавляет он, в 2013 году стали снова общаться, а в 2014-м опять сошлись.

”Потом решили купить дом, — рассказывает Андрей. — На тот момент у меня было две квартиры, одна куплена за мои деньги, вторая досталась мне от тети. И я, чтобы не платить 20% налогов с продажи, переписал одну на жену. Продали мы эту квартиру за 71 500 евро, таким образом сэкономили на налогах 14 300 евро. Погасили кредит за ту квартиру, которая была от тети, в общем, продали мы две квартиры, взяли еще кредит и купили дом. Какое-то время пожили там, а потом она нашла другого мужчину и ушла от меня”.

Андрей говорит, что вскоре после этого ему пришло письмо от адвоката, Светлана потребовала с него половину от стоимости дома.

”Я, конечно, был против, — говорит он. — Потому что дом был частично куплен в кредит, за кредит платил я. Она только несколько месяцев делала взносы, и все. Кредит и страховки оплачивал я”.

Эскалация конфликта произошла в январе 2018 года. Андрей говорит, что его пасынок, которого он растил и воспитывал, сообщил, что мама хочет забрать из дома диван.