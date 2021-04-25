Напали на съемной квартире, вылезли из принесенного с помойки дивана. Жители Эстонии все чаще страдают от клопов

Произошла пренеприятная история — жительница Таллинна Ольга Е. с сыном въехали в съемную квартиру, разложили вещи, легли спать… а ночью на них напали клопы.

”Когда мы с ребенком проснулись утром, оба чесались — на коже появились странные отметины, — озадаченная женщина запланировала позвонить врачу. — Даже в мыслях не было, что это могут быть укусы паразитов. Но, поскольку это был первый день в съемной квартире, я захотела передвинуть кое-какую мебель, случайно зацепила плинтус, а оттуда полезли насекомые!”

До этого случая о клопах она только читала в книгах, а живьем не видела никогда. Ольга понимала, что проблему домашними средствами не решить. Договорились с хозяином квартиры и вызвали спецслужбу, которая дважды обработала квартиру с интервалом в три недели — после первой обработки клопы продолжали кусать. ”Я думала, что клопы — забытый пережиток, ну или встречаются в исключительно асоциальных, запущенных жилищах”, — разводит Ольга руками и задается вопросом — надолго ли хватит обработки, если клопы не погибли, а временно переселились к соседям. От мягкой мебели пришлось избавиться — пользоваться ею жильцы просто брезговали.

Отовсюду в гости к нам

Постельные клопы мучают человечество с древних времен: упоминание о них можно найти в текстах Аристотеля и Плиния. В наши дни в развитых странах наблюдается рост численности постельных клопов. Связывают этот рост с распространившейся продажей вещей секонд-хенд, активизацией туризма и миграцией из стран Ближнего Востока, Средней Азии, Китая и других.

По данным Google, частота запросов слова bedbug (постельный клоп) увеличилась по сравнению с прошлым годом на 83%, на 182% возросло число запросов, так или иначе имеющих отношение к этой теме. ”Мы на пороге пандемии не только в США, но и во всем мире”, — утверждает Мисси Хенриксен, представитель американской ассоциации по борьбе с паразитами National Pest Management Association.