Напали на съемной квартире, вылезли из принесенного с помойки дивана. Жители Эстонии все чаще страдают от клопов(6)
Произошла пренеприятная история — жительница Таллинна Ольга Е. с сыном въехали в съемную квартиру, разложили вещи, легли спать… а ночью на них напали клопы.
”Когда мы с ребенком проснулись утром, оба чесались — на коже появились странные отметины, — озадаченная женщина запланировала позвонить врачу. — Даже в мыслях не было, что это могут быть укусы паразитов. Но, поскольку это был первый день в съемной квартире, я захотела передвинуть кое-какую мебель, случайно зацепила плинтус, а оттуда полезли насекомые!”
До этого случая о клопах она только читала в книгах, а живьем не видела никогда. Ольга понимала, что проблему домашними средствами не решить. Договорились с хозяином квартиры и вызвали спецслужбу, которая дважды обработала квартиру с интервалом в три недели — после первой обработки клопы продолжали кусать. ”Я думала, что клопы — забытый пережиток, ну или встречаются в исключительно асоциальных, запущенных жилищах”, — разводит Ольга руками и задается вопросом — надолго ли хватит обработки, если клопы не погибли, а временно переселились к соседям. От мягкой мебели пришлось избавиться — пользоваться ею жильцы просто брезговали.
Отовсюду в гости к нам
Постельные клопы мучают человечество с древних времен: упоминание о них можно найти в текстах Аристотеля и Плиния. В наши дни в развитых странах наблюдается рост численности постельных клопов. Связывают этот рост с распространившейся продажей вещей секонд-хенд, активизацией туризма и миграцией из стран Ближнего Востока, Средней Азии, Китая и других.
По данным Google, частота запросов слова bedbug (постельный клоп) увеличилась по сравнению с прошлым годом на 83%, на 182% возросло число запросов, так или иначе имеющих отношение к этой теме. ”Мы на пороге пандемии не только в США, но и во всем мире”, — утверждает Мисси Хенриксен, представитель американской ассоциации по борьбе с паразитами National Pest Management Association.
Игорь Мухин, представитель фирмы Astrades OÜ, специализирующейся на борьбе с домашними вредителями, подтвердил, что количество клопов и в Таллинне выросло в последние годы: если, например, 20 лет назад вызов ”на клопов” поступал раз в полгода, то теперь — почти каждый день.
По наблюдениям специалиста, больше всего клопов в Мустамяэ, в старых домах на Таммсааре, Сыпрузе, Вильде, но и в других районах города, да и в частных домах они тоже бывают, и даже в очень богатых домах: ”Недавно обрабатывали роскошный особняк. Владелец полагает, что привез клопов из дорогого отеля в Тарту”.
Мухин говорит, что люди привозят клопов из поездок — с курортов, из гостиниц. Причем, не только из стран с невысоким уровнем жизни — оказалось, что много клопов в Финляндии и Швеции, где работают жители нашей страны. Клопы имеются также в некоторых гостиницах и дешевых хостелах Эстонии. Нередко привозят клопов гастарбайтеры, живут в съёмных квартирах и часто переезжают, таким образом разносят насекомых по городу.
Он обращает также внимание на то, что клопов можно подхватить и в медучреждениях: ”Летом прошлого года в панике позвонили из одной поликлиники: пришел на осмотр пациент, лег на кушетку, а с него посыпались клопы!.. Попросили срочно обработать кабинет. А сегодня позвонила женщина, которая в приемном покое увидела клопа на рукаве соседки. Видимо, оттуда она и принесла паразитов к себе домой”.
Аллергия? Нет, не аллергия…
По словам клиентов фирмы, врачи не всегда распознают укус клопа, например, одна из клиенток рассказала, что ее сына два месяца лечили от аллергии, пока родители своими глазами не увидели в постели клопа. Специалист считает, что врачи просто не в курсе, что такая проблема существует и набирает обороты.
Куда в первую очередь обращается человек, заметивший непонятные высыпания на коже? В аптеку, ведь это самый быстрый способ получить консультацию. Скачав из интернета фотографию укусов клопа, мы обратились в несколько городских аптек с просьбой определить, что это за недуг, и посоветовать лекарство. Увы, про клопа не догадался никто. Из безрецептурных лекарств предложили мазь аллергостоп и кремы, снижающие зуд при укусе москитов. И, к чести наших провизоров, практически все опрошенные посоветовали непременно обратиться к дерматологу.
Энтомолог Александр Потоцкий рассказал, что укус клопа имеет характерные особенности: ”В коммунальной квартире, где я жил в детстве, ночью из-под обоев выползали клопы и больно кусались. В отличие от комара или клеща, которые кусают в одном месте, клоп, покусывая, передвигается по коже. По ”ниточке” укусов через каждые сантиметр-два и можно определить, что это клоп, потому что никто другой так не кусает человека. Второй признак — в постели. Ворочаясь во сне, вы придавливаете клопа. Если и не раздавите насмерть, то останутся хотя бы пятнышки крови — такие капельки тоже характерный признак”.
Избавиться непросто, но возможно
Клопы в числе самых трудно решаемых проблем человеческого жилья, так как клопы — насекомые ночные, да и прячутся они в самых укромных местах, причем виртуозно. Парогенератор помогает только при прямом попадании на клопа или его яйца, вымораживать или нагревать жилище бесполезно, так как клопы переждут у соседей, пока ваша квартира не приобретет снова комфортную температуру. Универсального способа их уничтожения не существует.
”Только химия, причем не из супермаркета, а профессиональная — ранее популярные средства на основе например хлорпирифоса, которые раньше хорошо работали, в ЕС теперь запрещены, поэтому даже с профессиональными средствами это борьба не из легких, — говорит Игорь Мухин. — Обработка нужна очень тщательная, необходимо буквально все обработать. В захламленной квартире клопов не победить — все лишнее нужно выкинуть. Профилактика практически невозможна — никогда не знаешь, кто из соседей куда поехал и что оттуда привез. Заделывать щели нет смысла, они пролезут в дверь или в окно. Заливать же жилище химией от клопов, когда их нет — неразумно”.
Кусают не со зла
Почему клопы вообще кусаются? ”Постельный клоп нападает не только на человека, но и на животных и птиц, и даже на летучих мышей. Белок, то есть кровь, нужен им для того, чтобы отложить яйца, и даже еще сложнее — кровь нужна, чтобы пройти все три стадии развития — яйцо, личинка, взрослый клоп, если насекомое не может перейти из стадии в стадию, оно погибает. Кровь для них незаменимый источник энергии”, — объяснил Александр Потоцкий.
Энтомолог также рассказал, какой суперсилой обладают клопы. Они очень быстро передвигаются. По вентиляционным трубам, по стенам домов, просто по земле — преодолевая около метра в минуту. ”Сейчас границы закрыты и туристов мало, многие гостиницы не работают. А клопам нужна еда. Вот скоро станет совсем тепло, они начнут мигрировать из гостиниц в изобильные многоквартирные дома”, — говорит Потоцкий и замечает, что сейчас, когда постояльцев нет, лучшее время сделать во всех гостиницах поголовно обработку от клопов.
Энтомолог также дает полезный совет — возвращаясь из поездок или из гостей, обрабатывать негабаритные вещи в сушилке для белья при температуре 50-60 градусов. ”Клопы, как и многие другие насекомые, не выносят теплый и сухой воздух и погибают. Для них комфортна температура наших жилищ, около 20 градусов, — говорит он. — Интересно, что перелет в багажном отделении самолета в течение 3-4 часов они прекрасно переносят, устроившись в чемодане”.
Курьез
Помните анекдот про диван, который хозяева выставили на мороз, а клопы затащили обратно? Игорь Мухин вспомнил в связи с этим случай, когда его вызвали в одну из ласнамяэских квартир, где жили гастарбайтеры из Украины. Рассадник клопов обнаружился в диване. ”А мы этот диван с помойки принесли! Смотрим, хороший, практически новый диван кто-то выкинул!” — ахнули работяги и тут же, не медля ни минуты, отправили диван откуда взяли, написав на спинке фломастером слово ”клопы!”.