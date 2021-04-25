За сутки в Эстонии умерли шесть человек с коронавирусом. Статистика по заболевшим недоступна, многие не могут посмотреть свои результаты

Также из-за неисправности некоторые люди не могут посмотреть результаты своего теста в среде digilugu.ee. Это можно сделать в мобильном приложении TESTI.me, а в случае платного теста в среде minu.synlab.ee. Кроме того, результаты теста может увидеть семейный врач, выписавший направление.

За сутки умерло шесть человек с коронавирусом: 62-летний мужчина, 71-летний мужчина, 73-летний мужчина, 79-летний мужчина, 88-летний мужчина и 88-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1143 зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро 25 апреля в больницах находятся 403 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 59 пациентов, из которых на управляемом дыхании 41 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 25. Домой выписали 12 человек.

В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных, на прошлой неделе госпитализировали 302 человека. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 312 человек (77,4%).

На сегодня в больницах завершено 6 847 историй болезни COVID-19 с 6 590 пациентами.

По состоянию на 25 апреля выздоровело 107 642 человека. Из них история болезни 70 782 человек (65,8%) завершена, у 36 860 человек (34,2%) с положительного теста прошло более 28 дней, и человек не находится на стационарном лечении, то есть ждет подтверждения выздоровления.

Новость будет дополнена.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Все актуальные новости от RusDelfi можно прочитать в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.