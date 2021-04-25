За сутки в Эстонии добавилось 215 больных коронавирусом, умерли шесть человек. Статистка была "сломана" до вечера

Статистика стала доступна только около 20 часов, поскольку днем по техническим причинам была нарушена передача данных о результатах тестов на коронавирус между лабораторией SYNLAB и digilugu.ee.

Также из-за неисправности некоторые люди не могли посмотреть результаты своего теста в среде digilugu.ee.

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 119 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 83 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 20, в Вильяндимаа 17, в Тартумаа и Пярнумаа по 10, в Ляэне-Вирумаа — 8, в Ляэнемаа 6, Пылвамаа и Рапламаа по 4, в Вырумаа и Валгамаа по 3, в Йыгевамаа и Ярвамаа по 2 и на Сааремаа 1 новый положительный результат тестов. У 6 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 455,16 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 9%.

За сутки умерло шесть человек с коронавирусом: 62-летний мужчина, 71-летний мужчина, 73-летний мужчина, 79-летний мужчина, 88-летний мужчина и 88-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1143 зараженных коронавирусом.

По состоянию на утро 25 апреля в больницах находятся 403 пациента с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 59 пациентов, из которых на управляемом дыхании 41 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 25. Домой выписали 12 человек.

В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных, на прошлой неделе госпитализировали 302 человека. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 312 человек (77,4%).

На сегодня в больницах завершено 6 847 историй болезни COVID-19 с 6 590 пациентами.