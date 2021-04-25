Движение на Палдиском шоссе в Таллинне будет нарушено несколько дней

Как сообщает Tallinna Vesi, по направлению к Ыйсмяэ открытой останется одна полоса движения.

Tallinna Vesi постарается завершить работы как можно быстрее, но не позднее утра вторника, 27 апреля. Водителей просят придерживаться временных дорожных знаков и по возможности выбирать альтернативные маршруты.

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