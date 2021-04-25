25.04.2021, 08:12
Движение на Палдиском шоссе в Таллинне будет нарушено несколько дней
Foto: Helena Pass
Сегодня в 9:00 возле Палдиски мнт, 79 в Таллинне начнется ремонт трубопровода, что приведет к ограничениям в дорожном движении.
Как сообщает Tallinna Vesi, по направлению к Ыйсмяэ открытой останется одна полоса движения.
Tallinna Vesi постарается завершить работы как можно быстрее, но не позднее утра вторника, 27 апреля. Водителей просят придерживаться временных дорожных знаков и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
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