Мотоциклист без прав устроил аварию, две девочки упали с электросамоката

24 апреля в 12:45 произошла авария на 1 км шоссе Курдкюла-Пухкова в городе Нарва-Йыэсуу в Ида-Вирумаа, где не имеющий прав соответствующей категории 31-летний мужчина на мотоцикле KTM врезался в двигавшийся впереди мотоцикл KTM, которым управлял 36-летний мужчина. 31-летний мужчина был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.

24 апреля в 16:19 произошла авария возле Веэторни, 1 в деревне Юри в волости Рае в Харьюмаа, где 11-летняя и 14-летняя девочки ехали на электросамокате и упали. 11-летняя девочка, которая управляла транспортным средством, была доставлена в Таллиннскую детскую больницу.

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