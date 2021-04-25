В больнице для ковид-пациентов в Багдаде взорвался кислородный баллон: десятки погибших и раненых

Причиной пожара стал взрыв кислородного баллона. Инцидент произошел на этаже, где расположено отделение реанимации, уточнил глава иракского ведомства по гражданской обороне. На месте происшествия работают экстренные службы. По сведениям местных СМИ, пациентов переводят в другие медицинские учреждения.

Ирак переживает очередную волну эпидемии коронавирусной инфекции. В 39-миллионной республике подтверждено более миллиона заражений. Власти призывают жителей проходить вакцинацию, однако прививки от COVID-19 не пользуются популярностью в силу предубеждений против системы здравоохранения.

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