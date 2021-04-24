Посольство РФ в Беларуси ответило на сообщение о высылке российских дипломатов из стран Балтии нецензурным твитом

Вскоре после публикации твит с хэштегом был удален. Посольство его появление в официальном твиттере не прокомментировало.

Но это еще не все. Через некоторое время посольство РФ в Беларуси опубликовало новый твит в ответ на пост главы МИД Литвы. #smalldipenergy or #smalldickenergy — the choice is yours. Новый хэштег, вероятно, основан на созвучии сокращения от слова ”дипломатический” и вульгарного обозначения мужского полового органа.

Чехия заявила о высылке российских дипломатов из-за взрывов на военных складах во Врбетице в 2014 году, Россия в ответ выслала чешских. Латвия, Литва и Эстония поддержали чешские власти и также заявили, что высылают российских дипломатов из своих стран.