Общинный сад теперь есть в каждом районе Таллинна
По словам вице-мэра Калле Кландорфа, приятно, что созданные по инициативе горожан общинные сады в последние годы набирают популярность.
”Если в прошлом году при поддержке города было создано в общей сложности три общинных сада в Кадриорге и Пирита, тот в этот раз появится пять новых общинных садов — в Мустамяэ, Хааберсти, Кристийне, Кесклинне и Нымме. Учитывая развитие общинного садоводства в последние годы, мы можем сказать, что совместным выращиванием съедобных растений отныне можно заниматься в каждом районе города, — отметил Кландорф, добавив, что объем финансирования по сравнению с прошлым годом значительно вырос. — Первый тур приема ходатайств был открыт в прошлом году. Тогда город поддержал деятельность 12 общинных садов в объеме 40 000 евро. В этом году сумма достигла уже 78 930 евро, и поддерживается создание и развитие 22 садов”.
Среди общинных садов есть как масштабные проекты, которые могут привлечь сотню садоводов, так и более скромные, но достойные сады. В качестве интересного примера можно привести расположенный в районе Кристийне бывший частный сад селекционера Отто Крамера, которому даст новую жизнь создаваемый общинный сад, где будут ухаживать за яблонями и создадут открытое место отдыха для горожан, в котором большое внимание будет уделено садоводству.
Наряду с неправительственными организациями и местными жителями, свой вклад в городское садоводство вносят и квартирные товарищества. В этом году во дворе дома по адресу Вана-Каламая, 36 создается открытый для всех жителей округи общинный сад, в котором родители смогут обучать своих детей растениеводству. На молодежной работе будет сфокусирован проект городского садоводства MTÜ Lasnaidee возле муниципальных домов Раадику — раз в неделю там будет проводиться садоводческий кружок для детей и молодежи, что позволит ребятам с пользой проводить время у себя во дворе.
Сумма пособия предназначена для закупки необходимых в городском садоводстве материалов, средств и инструментов, а также проведения занятий по экопросвещению на тему городского садоводства, а также экологичного и устойчивого образа жизни.
Поддержка городского садоводства осуществляется в соответствии с Таллиннским порядком недоходной деятельности, согласно которому ежегодно к 1 февраля можно подавать ходатайства в сфере городского садоводства. Цель организованного Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства тура приема ходатайств — посредством городского садоводства способствовать повышению экологической сознательности и зеленого образа мышления горожан. Кроме того, поддержка городских садов способствует инициативности, активному и здоровому стилю жизни горожан, а также вносит разнообразие в городскую природу.
При планировании и проведении занятий и толок в городских садах учитываются связанные с COVID-19 ограничения. В ожидании смягчения ограничений можно заниматься подготовительной деятельностью, уже сейчас можно связаться с командой общинных садов и сообщить о своей заинтересованности. Контактные данные здесь.