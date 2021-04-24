Общинный сад теперь есть в каждом районе Таллинна

По словам вице-мэра Калле Кландорфа, приятно, что созданные по инициативе горожан общинные сады в последние годы набирают популярность.

”Если в прошлом году при поддержке города было создано в общей сложности три общинных сада в Кадриорге и Пирита, тот в этот раз появится пять новых общинных садов — в Мустамяэ, Хааберсти, Кристийне, Кесклинне и Нымме. Учитывая развитие общинного садоводства в последние годы, мы можем сказать, что совместным выращиванием съедобных растений отныне можно заниматься в каждом районе города, — отметил Кландорф, добавив, что объем финансирования по сравнению с прошлым годом значительно вырос. — Первый тур приема ходатайств был открыт в прошлом году. Тогда город поддержал деятельность 12 общинных садов в объеме 40 000 евро. В этом году сумма достигла уже 78 930 евро, и поддерживается создание и развитие 22 садов”.

Среди общинных садов есть как масштабные проекты, которые могут привлечь сотню садоводов, так и более скромные, но достойные сады. В качестве интересного примера можно привести расположенный в районе Кристийне бывший частный сад селекционера Отто Крамера, которому даст новую жизнь создаваемый общинный сад, где будут ухаживать за яблонями и создадут открытое место отдыха для горожан, в котором большое внимание будет уделено садоводству.

Наряду с неправительственными организациями и местными жителями, свой вклад в городское садоводство вносят и квартирные товарищества. В этом году во дворе дома по адресу Вана-Каламая, 36 создается открытый для всех жителей округи общинный сад, в котором родители смогут обучать своих детей растениеводству. На молодежной работе будет сфокусирован проект городского садоводства MTÜ Lasnaidee возле муниципальных домов Раадику — раз в неделю там будет проводиться садоводческий кружок для детей и молодежи, что позволит ребятам с пользой проводить время у себя во дворе.