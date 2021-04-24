"Зенит" победил в чемпионате России с теннисным счетом

В составе "Зенита" отличились на "Газпром-Арене" 5 футболистов, а самый первый мяч срезал в свои ворота игрок "Ротора". За ходом поединка наблюдали 24 000 зрителей.

"Зенит" сделал еще один шаг к завоеванию золотых медалей. В следующем туре подопечные Сергея Семака сразятся с ближайшим преследователем московским "Локомотивом", который после возобновления чемпионата выиграл 9 матчей подряд и пробился в финал Кубка России.

На финише сезона, помимо домашнего поединка с "Локомотивом" (2 мая), "Зениту" предстоит еще сыграть в гостях с двумя аутсайдерами чемпионата России "УФой" (8 мая) и "Тамбовом" (16 мая).

Железнодорожники в двух заключительных матчах сезона померятся силами с московским "Динамо" и Уралом".

Список лучших снайперов чемпионата России возглавляет зенитовец Сердар Азмун, забивший 16 мячей. Поединок с "Ротором" нападающий пропускал из-за дисквалификации. Иранского легионера преследует в гонке бомбардиров партнер по команде Артем Дзюба (14).