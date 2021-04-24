ВИДЕО: "Зенит" победил в чемпионате России с теннисным счетом

В составе "Зенита" отличились 5 разных футболистов, а самый первый мяч срезал в свои ворота игрок "Ротора". За ходом поединка на "Газпром Арене" наблюдали 24 800 зрителей.

"Локомотив" выиграл 12 матчей подряд

"Зенит" сделал еще один шаг к завоеванию золотых медалей - 58 очков. В следующем туре подопечные Сергея Семака сразятся с ближайшим преследователем московским "Локомотивом" (52), который разгромил в гостях "Тамбов" - 5:2 (1:1).

После возобновления в феврале футбольного сезона "Локо" выиграл в общей сложности все 12 проведенных матчей и пробился в финал Кубка России, где его ждут самарские "Крылья Советов".

У "Зенита" легче календарь

До финиша чемпионата России командам осталось провести по три матча. Помимо домашнего поединка с "Локомотивом" (2 мая), "Зенит" сыграет еще с двумя аутсайдерами чемпионата России "УФой" (8 мая) и "Тамбовом" (16 мая). Железнодорожники в двух заключительных матчах сезона померятся силами с московским "Динамо" и "Уралом".

Список лучших снайперов чемпионата России возглавляет зенитовец Сердар Азмун, забивший 16 мячей (поединок с "Ротором" нападающий пропускал из-за дисквалификации). Иранского легионера преследует в гонке бомбардиров другой форвард "Зенита" Артем Дзюба (14).