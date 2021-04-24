Машина журналистки ETV+ потеряла колесо через день после заезда в мастерскую. Никто не пострадал только чудом

"Нам очень очень повезло, что сюжет для Кофе+ (утренняя программа телеканала — прим. RusDelfi) за город мы поехали снимать на машине героини. И только после работы пересели на свою, так что скорость была около 40 км/ч, — уточнила она в разговоре с корреспондентом RusDelfi. — Буквально через три минуты после того, как мы отъехали от площади Вабадузе, колесо укатилось вперед. Люди на остановке (Койду — прим. RusDelfi) испугались, не каждый день такое увидишь. Страшно представить, что могло бы произойти на большей скорости".