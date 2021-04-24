Индия третий день подряд обновила рекорд по заразившимся COVID-19 за сутки

В Индии третий день подряд зафиксировали мировой рекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки, сообщает Reuters со ссылкой на данные Минздрава. За минувший день в стране выявили 346,7 тыс. новых зараженных, умерли 2,6 тыс. человек.

23 апреля в Индии зафиксировали 332 тыс. случаев заражения, а днем ранее — 314 тыс.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, общее число инфицированных в Индии составило 16,6 млн. Страна находится на втором месте в мире по этому показателю, уступая только США. За весь период пандемии в Индии скончались 189,5 тыс. человек.

По данным Times of India, больше всего активных случаев заражения, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, зафиксировано в городе Бангалоре на юге страны — почти 1,5 млн. В Нью-Дели показатель составил почти 1 млн человек, в Мумбаи — 81 тыс.

При этом власти сталкиваются с проблемами в области здравоохранения. Во многих больницах отмечается нехватка медицинского кислорода, больничных коек и необходимых препаратов, передает CNN. Правительство Индии задействовало ВВС для доставки баллонов с кислородом в наиболее пострадавшие города.

23 апреля газета The Econimic Times написала со ссылкой на чиновников в индийском правительстве, что Россия предложила поставить в Индию медицинский кислород и около 300–400 тыс. доз препарата ремдесивир в неделю. По данным издания, поставки могут начаться в ближайшие недели.