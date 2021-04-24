Положительная статистика: все больше жителей Эстонии решают вакцинироваться от гриппа(2)
„В Эстонии охват вакцинацией против гриппа как среди пожилых людей, так и среди населения является одним из самых низких в Европейском союзе (средний показатель ВК среди пожилых людей по ЕС составляет 48,9%). В тоже время вакцинация среди пожилых людей за последние годы увеличилась почти в 10 раз (в настоящее время 10,2% по сравнению с 1,5% в 2015 году), а среди населения — в 7 раз (в настоящее время 7,02%, в 2015 году 1,0%). Все доктора Эстонии, в том числе Департамент здоровья, постоянно проводят информационную работу, чтобы повысить осведомленность людей о вакцинации, в результате чего все больше и больше людей решают ее пройти,” — сказала Ольга Садикова, главный специалист Центра по борьбе с гриппом Департамента здоровья.
В 2019 году в домах престарелых впервые была проведена бесплатная вакцинация против гриппа, охват вакцинацией в домах престарелых составил в среднем 67,4%. Садикова пояснила, что, хотя заболеваемость сезонным гриппом в прошлом году снизилась из-за сокращения социальных контактов, благодаря регулярной вакцинации, особенно людей из группы риска, серьезные осложнения и смертность от гриппа в последние годы значительно снизились. „Однако этот эффект, вероятно, будет длиться только до тех пор, пока люди будут вакцинироваться,” — произнесла главный специалист Центра по борьбе с гриппом Департамента здоровья.
Увеличиваются масштабы вакцинации против других инфекционных заболеваний
Все больше жители Эстонии делают прививки и от других инфекционных заболеваний — в 2019 году количество вакцинированных в Эстонии увеличилось на 28% по сравнению с предыдущими двумя годами. Также можно отметить, что за последнее десятилетие в Эстонии не было зарегистрировано случаев многих серьезных инфекционных заболеваний, таких как краснуха, дифтерия и полиомиелит, т.е. вакцинация помогла значительно снизить распространение болезней с серьезными осложнениями.
„Вирус гепатита В, эпидемический паротит, краснуха и дифтерия — это лишь некоторые из болезней, о которых мы слышали, но не знаем точно, что это такое. Это очень серьезные заболевания, осложнения которых могут быть тяжелыми и привести к летальному исходу. Однако причина, по которой многие о них сегодня ничего не знают, проста — благодаря вакцинации распространение инфекционных заболеваний значительно сократилось как в Эстонии, так и в других странах мира,” — сказала Ирина Филиппова, главный специалист отдела по надзору инфекционных болезней Департамента здоровья.
Вакцинация дает иммунитет к инфекционным заболеваниям. Это означает, что позже организм человека способен убивать вредные микроорганизмы, прежде чем они начнут массового размножаться. Таким образом, вакцинация предотвращает распространение инфекции.
Молодому организму тоже нужна поддержка
Помимо вакцинации взрослых очень важно вакцинировать детей. В Эстонии почти 91% детей были вакцинированы в рамках плана иммунизации. Благодаря такому высокому проценту, те, кто не может быть вакцинирован по медицинским показаниям, также защищены. „Вакцинацию детей начинают рано, так как некоторые возбудители атакуют и вызывают тяжелые формы заболевания у самых маленьких. Хотя дети обычно получают антитела к этим патогенам от своих матерей, со временем они исчезают, и молодому организму требуется поддержка,”- пояснила Филппова.
Например, в соответствии с рекомендацией ВОЗ, охват вакцинацией против коклюша детей 2-летнего возраста должен составлять 90%, а средний показатель по Эстонии составил 91% в 2020 году, в то время как рекомендация ВОЗ составляет 95% для дифтерии и столбняка, но средний охват иммунизацией у двухлетних детей в Эстонии 91,1% — меньше всего в Валгаском и Выруском уездах.
„Очень важно помнить, что вакцины очень эффективны — благодаря им значительно снизилась или устранилась заболеваемость некоторыми инфекционными болезнями. Большинство прививок, вводимых детям, вызывают иммунитет у 90-99% пациентов. Даже если вакцинированный ребенок заразится, он перенесет болезнь в более легкой форме,” — пояснила Филиппова.
По словам Кармен Йоллер, члена правления Общества семейных врачей Эстонии, вакцины изменили мировую историю. „В 19 веке была поговорка, что женщина не станет настоящей матерью, пока не похоронит ребенка. В то время 1/6 детей Эстонии умирали, не дожив до года, и половина — не дожив до 14 лет. К нашему большому облегчению, смерть и серьезные заболевания в результате инфекционных болезней сегодня среди младенцев и детей очень редки. Тем не менее, многие инфекционные заболевания, которые веками запугивали мир, и сейчас существуют, вполне возможно, что у маленького или взрослого члена семьи разовьется опасное заболевание. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы мы могли оценить историю успеха науки и медицины и воспринимать защиту наших детей с помощью вакцин как должное. Кроме того, вакцинируя наших детей, мы также защищаем всех молодых и старых людей, которым нельзя сделать прививку из-за серьезного заболевания,”- сказала Йоллер.
Вакцинация в Эстонии является добровольной, и прежде чем принимать решение, влияющее на качество жизни, в первую очередь стоит положиться на научные данные. Также стоит изучить, какие прививки уже были сделаны, нужно ли делать ревакцинацию и какие риски можно снизить с помощью вакцинации. По всем этим вопросам может проконсультировать семейный врач.
Болезни, предупреждаемые с помощью вакцин:
• Вирус гепатита А
• Вирус гепатита В
• Дифтерия
• Грипп
• Haemophilus influenzae типа b (Hib-инфекция)
• Вирус папилломы человека (HPV)
• Корь
• Коклюш
• Менингококковая инфекция.
• Свинка
• Пневмококковая инфекция.
• Краснуха
• Полиомиелит
• Клещевой энцефалит.
• Столбняк.
• Ветряная оспа
• Опоясывающий лишай
• Желтая лихорадка
• Туберкулез
• Бешенство
• Брюшной тиф
• Японский энцефалит
• Холера
• Оспа (искоренена во всем мире)