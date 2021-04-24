Положительная статистика: все больше жителей Эстонии решают вакцинироваться от гриппа

„В Эстонии охват вакцинацией против гриппа как среди пожилых людей, так и среди населения является одним из самых низких в Европейском союзе (средний показатель ВК среди пожилых людей по ЕС составляет 48,9%). В тоже время вакцинация среди пожилых людей за последние годы увеличилась почти в 10 раз (в настоящее время 10,2% по сравнению с 1,5% в 2015 году), а среди населения — в 7 раз (в настоящее время 7,02%, в 2015 году 1,0%). Все доктора Эстонии, в том числе Департамент здоровья, постоянно проводят информационную работу, чтобы повысить осведомленность людей о вакцинации, в результате чего все больше и больше людей решают ее пройти,” — сказала Ольга Садикова, главный специалист Центра по борьбе с гриппом Департамента здоровья.

В 2019 году в домах престарелых впервые была проведена бесплатная вакцинация против гриппа, охват вакцинацией в домах престарелых составил в среднем 67,4%. Садикова пояснила, что, хотя заболеваемость сезонным гриппом в прошлом году снизилась из-за сокращения социальных контактов, благодаря регулярной вакцинации, особенно людей из группы риска, серьезные осложнения и смертность от гриппа в последние годы значительно снизились. „Однако этот эффект, вероятно, будет длиться только до тех пор, пока люди будут вакцинироваться,” — произнесла главный специалист Центра по борьбе с гриппом Департамента здоровья.

Увеличиваются масштабы вакцинации против других инфекционных заболеваний

Все больше жители Эстонии делают прививки и от других инфекционных заболеваний — в 2019 году количество вакцинированных в Эстонии увеличилось на 28% по сравнению с предыдущими двумя годами. Также можно отметить, что за последнее десятилетие в Эстонии не было зарегистрировано случаев многих серьезных инфекционных заболеваний, таких как краснуха, дифтерия и полиомиелит, т.е. вакцинация помогла значительно снизить распространение болезней с серьезными осложнениями.