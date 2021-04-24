Пропавший больше недели назад 26-летний мужчина найден мертвым

"С прискорбием сообщаем, что 15 апреля ушедшего из своего дома в Кейла и до сих пор считавшегося пропавшим Кареля сегодня нашли мертвым. Кареля нашли его близкие и их знакомые, которые искали его сегодня утром на местности в уединенном месте в районе Турба. Первоначальные данные указывают, что в смерти Кареля нет причины подозревать преступление", — сообщила полиция.