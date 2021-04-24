Пропавший больше недели назад 26-летний мужчина найден мертвым

"С прискорбием сообщаем, что ушедший из своего дома в Кейла и до сегодняшнего дня числившийся пропавшим Карел был найден сегодня мертвым. Карела нашли его близкие и знакомые, которые искали его сегодня на безлюдной местности в районе Турба. Согласно первоначальной информации, нет оснований полагать, что причиной смерти Карела стало преступление", — сообщила полиция.

”Карела искали каждый день с момента сообщения о его пропаже. Помимо полицейских, искать Карела помогали множество добровольцев и его близкие. Большое спасибо всем добровольцам и людям, которые сообщали в полицию о возможных местах, где мог находиться мужчина.

Район поисков Карела был очень обширен, и от людей приходило множество сообщений, которые видели похожего на него человека. Мы сразу же проверяли все эти сообщения, однако они, к сожалению, не привели к обнаружению Карела.

На прошлых выходных мы проверили больницы в Харьюмаа, Ляэнемаа, Ида-Вирумаа, а также в южной Эстонии, однако ни в одной больнице не было похожего на Карела мужчины. Полицейские опросили также работников Lux Express и TS Laevad, но, очевидно, мужчина не воспользовался ни одним транспортом этих фирм. Коллеги из Ляэнеской префектуры помогали искать Карела у его близких и знакомых на Сааремаа, но о мужчине никто ничего не слышал.

Согласно последним данным, Карел мог находиться в районе Турба и Элламаа. Об этом мы узнали благодаря информации о том, что мужчина ехал на поезде Elron, что показало также последнее позиционирование его мобильного телефона. Мы начали поиски в этом районе, привлекли полицейский вертолет, а также попросили помощь у Спасательного департамента, добровольцы которого проводили поиски на местности. Помощь пришла и из Академии внутренней безопасности, дроны которой осуществляли мониторинг. Всего Карела искали вчера более двадцати добровольцев, три транспортных средства спасателей и дрон Академии внутренней безопасности. Поиски завершились вчера около половины восьмого вечера и продолжились сегодня утром. До обеда удалось найти тело Карела. Выражаем глубокие соболезнования близким мужчины”, — сказал лейтенант Ляэне-Харьюского отделения полиции Ахти Йыэмаа.