Чехия поблагодарила страны Балтии за солидарность в ситуации с Россией

По словам Кулганека, балтийские страны всегда были ”очень близкими друзьями” Чехии, и, проявив солидарность с чешской стороной, они это подтвердили. ”Спасибо вам, Литва, Латвия и Эстония, за вашу решительную солидарность и за то, что вы с нами”, — написал Кулганек.

Ранее страны Балтии приняли решение выслать нескольких российских дипломатов. Эстония заявила, что дипломатический акт связан со взрывом на чешском складе боеприпасов в 2014 году, в организации которого подозревают сотрудников российских спецслужб. Латвия и Литва объяснили, что сотрудники российского посольства ”осуществляли деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом”.

Чехия обвинила Россию в причастности к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году во Врбетице. Из страны выслали 18 дипломатов, которых Прага подозревает в работе на спецслужбы. Москва в ответ объявила персонами нон грата 20 работников чешского посольства. Позднее стало известно, что Россия и Чехия уравняют число сотрудников в посольствах.