Уже совсем скоро стартует Ярмарка труда и карьеры Кассы по безработице. Как принять участие?

В прошлом году Касса по безработице впервые попробовала организовать большую виртуальную ярмарку труда и карьеры, которую посетило более 25 000 человек. Семинары, которые проходили во время ярмарки, посмотрели и послушали на различных платформах еще больше людей, более чем 70 000 человек.

В этом году виртуальная ярмарка будет проходить четыре дня: с 27 апреля по 30 апреля. В рамках ярмарки можно будет ознакомиться с вакансиями нескольких десятков работодателей, посетить семинары, принять участие в мастер-классах, а также подготовиться к собеседованию на работу. Каждый найдет себе занятие по душе, а в ходе онлайн ярмарки это еще и удобно, потому что все можно делать в подходящее вам время и в удобном для вас месте. Если в прошлом году виртуальная ярмарка была скорее неожиданным и вынужденным решением, то в этом году это скорее хорошая возможность.

”По сравнению с прошлым годом мы значительно поработали над развитием концепции виртуальной ярмарки. Например, будет больше индивидуальных консультаций и семинаров”, — сказала руководитель по услугам Кассы по безработице Ливиа Лаас. Новым и оригинальным решением стала, например, симуляция собеседования на работу, на которую люди могут забронировать время, чтобы порепетировать собеседование с работодателем. Если человек волнуется во время собеседования, то теперь есть хорошая возможность снизить это волнение — причем собеседования проводят консультанты по карьере, а в некоторых случаях помогают и работодатели. Пройдет много семинаров и, конечно, найдется место и традиционной части ярмарок труда — вакансиям. В ситуации, когда безработица выросла, информацию о новых рабочих местах очень ждут. Из известных работодателей на ярмарке будут представлены Департамент полиции и погранохраны, IKEA, Selver, а также организатор марафонов IRONMAN.