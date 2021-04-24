В Пыхья-Таллинне в рамках проекта "Дворы в порядок" благоустроят 24 двора

”24 пыхья-таллиннских квартирных товарищества получат в сумме более 166 000 евро, что является самой большой суммой по сравнению с другими столичными районами. При помощи пособия будут построены домики для мусорных контейнеров, сараи и стойки для велосипедов, будет сделан ремонт, улучшено озеленение и т.д.”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. ”Благодарю всех деятельных пыхья-таллиннцев, которые ежедневно заботятся об уникальной среде нашего района”, — добавил старейшина района.

В этом году на реализацию общегородского проекта ”Дворы в порядок” из бюджета города Таллинна выделено 760 000 евро. Размер дотации на благоустройство двора составляет 15-70% от стоимости планируемых работ, при этом максимально 16 000 евро в год и 40 000 евро для одного двора. Ходатайство о получении дотации на благоустройство двора следует подать к 1 марта. Подробнее о проекте на городской странице.

При поддержке проекта ”Дворы в порядок” у квартирных товариществ есть возможность благоустроить зеленые зоны, прилегающие к жилым домам, расширить парковки, заасфальтировать дороги и пешеходные пути, соорудить домики для мусорных контейнеров, а также построить детские и спортивные площадки.