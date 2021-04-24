Вандалы подожгли могилу хоккеиста "Локомотива" и сборной России

Поджог могилы и слом памятника подтвердил отец хоккеиста. Ранее могила Ткаченко подвергалась осквернению в 2020 году. По данным ярославских СМИ, видеозаписи, подтверждающие факт поджога, переданы в правоохранительные органы.

Трагический погибший в 31 год Ткаченко был любимцем ярославских болельщиков. В составе сборной России хоккеист завоевал серебро чемпионата мира 2002 года.

Самолет Як-42 потерпел крушение 7 сентября 2011 года при вылете из ярославского аэропорта Туношна. В авиакатастрофе погибли 44 человека, в том числе хоккеисты основного состава хоккейной команды "Локомотив" и тренерский штаб. Команда летела в Минск на первый матч чемпионата КХЛ.