24.04.2021, 12:26
Недалеко от Пылва под колесами поезда погиб мужчина(6)
Foto: Anni Õnneleid
В уезде Пылвамаа в деревне Орайыэ погиб попавший под поезд мужчина.
Сегодня около 11 часов в деревне Орайыэ произошел несчастный случай, в результате которого скончался попавший под поезд Койдула-Тарту мужчина, чью личность смогли установить. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.
В поезде в момент инцидента находилось приблизительно 30 пассажиров. Движение остановили на короткое время, но к настоящему моменту оно снова открыто. Поскольку полиция работает на месте происшествия, все-таки могут возникать некоторые задержки.