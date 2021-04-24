Недалеко от Пылва под колесами поезда погиб мужчина

Сегодня около 11 часов в деревне Орайыэ произошел несчастный случай, в результате которого скончался попавший под поезд Койдула- Тарту мужчина, чью личность смогли установить. Более точные обстоятельства случившегося выясняются.

В поезде в момент инцидента находилось приблизительно 30 пассажиров. Движение остановили на короткое время, но к настоящему моменту оно снова открыто. Поскольку полиция работает на месте происшествия, все-таки могут возникать некоторые задержки.