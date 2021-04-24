Министр образования — учащимся: возвращаясь из путешествия, важно пройти тестирование и оставаться в самоизоляции

"Мы должны быть очень осторожными, чтобы после каникул не допустить роста распространения новых штаммов коронавируса, — сказала министр Керсна. — Я очень благодарна, что многие семьи серьезно отнеслись к рекомендации на этот раз на время весенних каникул остаться в Эстонии. По сравнению с февральскими каникулами путешествующих было в несколько раз меньше, однако многие все же побывали в Египте, Турции или других теплых странах. Для того, чтобы защитить себя и других, очень важно по прибытии сдать тест и придерживаться правил самоизоляции, чтобы вирус не попал в школы и детские сады".

Правительство приняло решение о том, что если показатели распространения коронавируса по прежнему будут снижаться, то с 3 мая ученики 1-4 классов по всей стране смогут вернуться к контактному обучению.

Возвращаясь из страны, которая не входит в список стран с низким уровнем риска, опубликованный на странице Министерства иностранных дел, учащийся должен оставаться на 10 дней в самоизоляции или сделать два ПЦР-теста на коронавирус, промежуток между которыми должен составлять не менее шести дней.

Первый тест можно сделать в иностранном государстве не ранее чем за 72 часа до прибытия в Эстонию или непосредственно по прибытию в страну.

В школу, детский сад или кружок по интересам можно пойти после второго отрицательного результата теста.

Прибывающий в Эстонию должен заполнить анкету для лиц, пересекающих границу. Это можно сделать на странице самообслуживания Департамента здоровья.