Страховая фирма: весеннее сжигание прошлогодней травы может обойтись очень дорого
Руководитель отдела по имущественному ущербу ERGO Kindlustus Эрко Макиенко объяснил, что в Эстонии сжигать прошлогоднюю траву запрещено и что это может привести к денежному штрафу. Кроме того, не стоит забывать, что страховая фирма совсем не обязательно возместит ущерб, возникший в результате небрежного обращения с огнем. ”Если застрахованное лицо незаконно разводит костер или если при разведения костра оно проявляет грубую небрежность, в результате чего сгорает, например, его дом, то такой ущерб страховая фирма может и не возместить”, — подчеркнул он.
А что будет, если костер был разведен с соблюдением всех законов и требований по безопасности, однако, например, из-за разлетающихся искр все-таки возник пожар, который привел к имущественному ущербу? ”В таком случае, как правило, страховая фирма придет на помощь. Однако если пострадает имущество третьего лица, например, соседа, то помимо страхования жилья должно быть оформлено и расширенное страхование ответственности по страхованию жилья”, — объяснил Макиенко.
Самый большой ущерб жилью, зафиксированный в этом году, составил 50 000 евро, и он возник в результате разведения огня. Согласно статистике по ущербу ERGO за последние пять лет, количество связанных с огнем случаев образует лишь 2 процента от всех страховых случаев по страхованию жилья, однако сумма вызванного такими случаями ущерба за этот период составила целых 34 процента от всех страховых случаев, достигнув 7,3 миллиона евро. ”Это говорит о том, что вызываемый пожарами ущерб, как правило, является очень большим”, — сказал Макиенко.
Член правления Союза спасателей и руководитель Пожарного общества Ваянгу Тоомас Силламаа рассказал, что в апреле ландшафтных пожаров было очень много. ”Немало проблем возникало, например, с людьми, которые только совсем недавно приобрели дачу или загородный дом. Так, люди нередко не учитывают то, что ветер может внезапно изменить направление и что всего лишь одна искра способна привести к пожару, который с пугающей скоростью способен выйти из-под контроля хозяина и хозяйки”, — рассказал он.
Руководитель Пожарного общества Ныва Тыну Оса, который всего несколько дней назад ездил в деревню Тууру тушить большой ландшафтный пожар, начавшийся с небрежного разжигания костра, добавил, что разжигание костра всегда нужно тщательно продумать. ”Городские жители приезжают в деревню и сразу начинают активно действовать. Они не учитывают особенности окружающей природы и погодные условия”, — сказал Оса.
Руководитель пожарного общества отметил, что в прошлом году в начале вызванного коронавирусом кризиса количество вызовов, связанных с небрежным обращением с огнем, выросло скачкообразно. ”Сейчас стремящиеся убежать от коронавируса люди уже приспособились к загородным условиям, и они могут лучше продумывать свои поступки и их последствия. Однако с улучшением погоды ситуация ухудшится”, — прогнозирует он.
Союз спасателей делится 7 советами по разведению огня, которые всегда нужно помнить.
- Костер диаметром меньше метра должен находиться на расстоянии минимум 8 метров от дома, а более крупный костер — на расстоянии минимум 15 метров.
- Разводите костер на негорючей поверхности, ограничьте его площадь камнями или очистите его окружение.
- При разведении костра скорость ветра должна быть меньше 5,4 метров в секунду.
- Костер должен находиться на расстоянии минимум 20 метров от леса.
- Не оставляйте костер без присмотра! Держите рядом с костром 10-литровую емкость с водой или 6-килограммовый огнетушитель.
- Дайте костру полностью прогореть или потушите его водой.
- Хорошей альтернативой костру послужит уличный камин, который гораздо легче контролировать.