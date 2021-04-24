Департамент здоровья: за сутки прибавилось 390 случаев заражения коронавирусом, умерли 11 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 195 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 149 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 51, в Ляэне-Вирумаа — 26, в Пярнумаа — 24, в Вильяндимаа — 22, в Тартумаа — 16 новых положительных результатов тестов. В Рапламаа прибавилось 10, в Ярвамаа — девять, в Ляэнемаа — шесть, в Пылвамаа, на Сааремаа и в Вырумаа — по четыре, в Валгамаа — три, в Йыгевамаа — два и на Хийумаа — один новый случай заражения. У 13 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 479,94 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 9,4%.

За сутки в больницах открыли 33 новых истории болезни COVID-19, в стационарном лечении нуждаются 396 пациентов. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 302 человека (76,3%).

За сутки ввели 8 922 дозы вакцины, прививки сделаны в общей сложности 309 656 людям, из которых 96 463 получили обе дозы. Охват людей старше 70 лет по меньшей мере одной дозой вакцины — 59%. В возрастной группе 70+ более 60% вакцинированы на Хийумаа, в Йыгевамаа, Ярвамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Пылвамаа, Пярнумаа, Рапламаа, на Сааремаа, в Тартумаа, Вильяндимаа и Вырумаа.

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