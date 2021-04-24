Департамент здоровья: за сутки прибавилось 390 случаев заражения коронавирусом, умерли 11 человек

По данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов теста поступило в Харьюмаа, где заражение коронавирусом зафиксировали у 195 человек. Из новых случаев в Харьюмаа 149 в Таллинне.

В Ида-Вирумаа прибавилось 51, в Ляэне-Вирумаа — 26, в Пярнумаа — 24, в Вильяндимаа — 22, в Тартумаа — 16 новых положительных результатов тестов. В Рапламаа прибавилось 10, в Ярвамаа — девять, в Ляэнемаа — шесть, в Пылвамаа, на Сааремаа и в Вырумаа — по четыре, в Валгамаа — три, в Йыгевамаа — два и на Хийумаа — один новый случай заражения. У 13 получивших положительный результат теста отсутствовало отмеченное в регистре народонаселения место жительства.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 471,94 и доля первичных положительных результатов от общего количества проведенных тестов — 9,4%.

По состоянию на утро 24 апреля в больницах находится 396 пациентов с COVID-19, из них в интенсивной терапии нуждается 56 пациентов, из которых на управляемом дыхании 41 человек.

Новых историй болезни COVID-19 открыли всего 33. Домой выписали 42 человека, девять человек перевели из отделения COVID-19 в другое отделение.

В стационарном лечении нуждались 6,7% от общего количества больных, на прошлой неделе госпитализировали 302 человека. Средний возраст находящихся на стационарном лечении пациентов — 68 лет, из всех нуждающихся в стационарном лечении пациентов старше 60 лет 302 человека (76,3%).

За сутки умерло 11 зараженных коронавирусом — 65-летний мужчина, 65-летняя женщина, 67-летняя женщина, 69-летняя женщина, 73-летняя женщина, 75-летний мужчина, 77-летняя женщина, 78-летний мужчина, 82-летняя женщина, 83-летний мужчина и 95-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 1137 зараженных коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 6 835 историй болезни COVID-19 с 6 578 пациентами.